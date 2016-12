La realidad virtual multiplica la experiencia de Second Life

PHILIP ROSDEALE

Cuando pensamos cuales son los lugares más asombrosos en los que la gente se reúne, trabaja, juega…Puedo imaginar que en veinte años, ese lugar que no estará en la superficie terrestre.



Siempre he querido trabajar en mundos virtuales, desde que era niño. A mí me interesaba la física, de hecho, estudié física en la universidad. Desde que descubrí la programación informática, me interesé por la idea de simular otro mundo. La idea de reescribir las leyes de la física y crear, de algún modo, un espacio, al que luego la gente pudiese acceder y ver qué hacían en él, era algo que siempre me rondó la mente desde pequeño. Esa idea aún no me ha abandonado. Sigo trabajando en ella a diario.



La diferencia entre High Fidelity y Second Life es que desde su inicio, High Fidelity estuvo pensada para utilizarse con los nuevos cascos de realidad virtual y controladores de mano, estos nuevos equipos mágicos que nos permiten sumergirnos por completo en los mundos virtuales.